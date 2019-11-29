شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. تهانى الجبالى تكشف كواليس حصار الإخوان للمحكمة الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كواليس جديدة عن حصار الإخوان للمحكمة الدستورية.

وأضافت الجبالي، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ذكرى حصار المحكمة الدستورية "ذكرى سوداء".

وتابعت تهاني الجالي أن حصار المحكمة الدستورية العليا يعد نقطة من الانتهاكات التي تعرضت لها رموز الدولة الوطنية المصرية، موضحا أن المحكمة الدستورية رأس القانون ومعيار الالتزام بالدولة الوطنية والحديثة.

وأشارت المستشارة تهاني الجبالي، إلى أن المحكمة الدستورية تعلوها تمثال إلهة العدل التي كان يحكم أمامها حاكم مصر منذ 7 ألاف عام ليحكم مصر، موضحة أنه ليس بعد حصار المحكمة الدستورية ومنع القضاء من أداء دورها وواجبها الدستوري في نظر القضايا المنظورة أمامهم وكان عنوان ذلك "بداية النهاية".

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وقالت تهاني الجالي ، إنه تم إبلاغها وهي بداخل المحكمة عن حصارها بعد مهاجمة التتار الموجود عند ميدان النهضة وبدأ في مهاجمة القضاء المصري ورموزه وتعرضت للسباب من جانب هؤلاء الأشخاص، وقام الجيش المصري بحماية المحكمة الدستورية قبل وصول المتظاهرين وتم خروجهم بسيارات مصفحة .

وكشف تهاني الجبالي أنه بعد مرور يومين على تلك الواقعة قرر القضاة الحضور إلى المحكمة الدستورية لمباشرة أعمالهم رغم تليقهم تهديدات عبر هواتفهم الشخصية "حياتكم مقابل حضور الجلسة"، ولم يتمكنوا من الدخول بعد محاصرة المحكمة الدستورية.