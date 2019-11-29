" النقل " تعلن فوز مصر بعضوية المكتب التنفيذى لمجلس المنظمة البحرية الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132 صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت
وأضاف الوزير، ان تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جفرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم
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