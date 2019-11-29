الارشيف / أخبار مصر

" النقل " تعلن فوز مصر بعضوية المكتب التنفيذى لمجلس المنظمة البحرية الدولية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن " النقل " تعلن فوز مصر بعضوية المكتب التنفيذى لمجلس المنظمة البحرية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C" وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132  صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت 

 

Advertisements
 وأهدى المهندس وزير النقل هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري  العظيم مشيرا الى  أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتا النقل  والخارجية والسفارة المصرية بلندن و منظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا  إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO  يعكس ثقة  العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية،  التي تقوم بها في كافة المجالات

 

وأضاف الوزير، ان تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة مع ما تتمتع به من  موقع  جفرافي  يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات  الملاحية  على مستوى العالم

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " النقل " تعلن فوز مصر بعضوية المكتب التنفيذى لمجلس المنظمة البحرية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا