شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: غدا افتتاح الدورة التدريبية الثانية لتأهيل معلمى التربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق صباح غدٍ السبت، الدورة التدريبية المشتركة الثانية لتأهيل معلمي التربية الدينية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، وذلك بحضور 90 معلمًا للتربية الدينية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.

جدير بالذكر أن أكاديمية الأوقاف بدأت اليوم في استقبال وتسكين المعلمين المسجلين بالدورة من خارج القاهرة الكبرى بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.

Advertisements