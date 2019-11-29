شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: غدا افتتاح الدورة التدريبية الثانية لتأهيل معلمى التربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن أكاديمية الأوقاف بدأت اليوم في استقبال وتسكين المعلمين المسجلين بالدورة من خارج القاهرة الكبرى بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.
تعقد وزارة الاوقاف الدورة الأولى للراغبين من قياداتها في تنمية مهاراتهم اللغوية : (المهارات الأساسية واللغة الوظيفية)، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة ومستوى المهارات الأساسية في اللغة العربية لجميع العاملين بها.
وأكدت الأوقاف، أن الدورة لمدة خمسة أيام من الأربعاء 4 / 12 / 2019م حتى الأحد 8 / 12 / 2019م بمسجد النور بالعباسية من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً بواقع 15 ساعة تدريبية.
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