شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: مراجعة أماكن توزيع صناديق القمامة ورفعها أولا بأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء المدن والأحياء، ورفع كافة تراكمات القمامة أولاً بأول ومراجعة أماكن توزيع صناديق القمامة تسهيلاً على المواطنين،مشددا على إيقاف توصيل المرافق للمباني المخالفة، سواء على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، مع الإستمرار في إجراءات التقنين.

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جاء ذلك خلال إجتماعه الجمعة في اول ايام عمله بالمحافظة مع رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية، مؤكداعلى حرصه الشديد خلال الفترة القادمة على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين التي تخص حياتهم اليومية في مجالات (الصحة – التعليم – النظافة – المرور والمياه والصرف الصحي والتقنين وتطهير الترع والمصارف بالتعاون مع الري) والإرتقاء بمستوى الخدمات كافة، وتحقيق رضا المواطن.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، على حسن التعامل مع المواطنين، مشددا على ضرورة إلتزام جميع المسئولين والعاملين بالانضباط وأداء واجبات عملهم بكل أمانة وضمير، وأنه سيتم محاسبة المقصرين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ أن الجميع يعمل من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات والعمل من أجل راحتهم وحل مشكلاتهم .