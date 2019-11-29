شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت.

وأهدى وزير النقل هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم، مشيرا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في كافة المجالات.

وأضاف ان تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.