شكرا لقرائتكم خبر عن توقع الكشف الطبي على 2006 مريض في قافلة علاجية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية تل مسمار التابعة لمركز ومدينة القنايات، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة المديرية لتقديم خدمة طبية متميزة حفاظاً على صحة المواطنين

إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2006 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتم تحويل 17 حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، فضلا عن عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام قمحاوي منسق القوافل العلاجية بالمديرية .

توقع الكشف الطبي علي 2006 مريض فى قافلة علاجية بالشرقية

توقع الكشف الطبي علي 2006 مريض فى قافلة علاجية بالشرقية