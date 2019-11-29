شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ الجديد يجري زيارة مفاجئة المستشفى العام.. ويرفض التصوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ الجديد العاملين بالمستشفي العام بكفرالشيخ بزيارة وتواجده بين العاملين، دون حرس أو موكب، حيث طلب من سائقه الخاص التوجه إليها بعد علمه بسوء حالتها من تقارير الصحف قبل تسلمه العمل، وذلك بعد أن تفقد عددا من الشواع ولم يدخل مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأثناء تفقده المستشفى فوجئ بأحد الموجودين يقوم بتصويره فرفض وقال انا هنا للعمل وكشف القصور وليس التصوير، نريد أن نعمل بهدوء وكفانا تصوير.

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وقال اللواء جمال نور الدين لـ«المصري اليوم»، إن «المستشفى تحتاج لتطوير سواء المبنى الإداري وقسم الحضانات، وقسم الغسيل الكلوي وأن المستشفى بجميع أقسامها لابد أن تشهد تطويرا هي وكل المستشفيات خاصة مستشفي دسوق العام».

وأضاف أنه «سيتواصل مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لاستكمال الإنشاءات بالمستشفى وإعادة تأهيله وتطويره، ليضمن خدمة متميزة للمرضى تليق بهم».

وأشار إلى أن «هناك ملفات هامة ولابد أن يكون المسؤول على قدر الثقة، فالرئيس عبدالفتاح السيسي، قدوتنا ويعمل ليل نهار، ولابد أن نتواجد بالشارع للتعرف على مشاكل المواطنين والحلول المقترحة التي تنهى مشكلاتهم وأن يشعر المواطن بخدمة وليس مجرد تصوير لتجميل صورة المسؤول».