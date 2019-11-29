شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضيف شرف افتتاح معرض أرتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح، السبت، بمدينة ميلانو الإيطالية معرض أرتجيانو دي فييرا والذي يعد أكبر معرض للحرف اليدوية قي العالم بمشاركة ١٠٠ دولة.

وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تشارك غداً السبت 30/11/2019 في معرض أرتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا باعتبارها الدولة ضيف الشرف لعام 2019

Advertisements

كما صرحت والي أن الجناح المصرى بالمعرض يشارك فيه أكثر من 50 عارضا بمنتجات مختلفة على مساحة 500 متر مربع

وأكدت والي أن مشاركة مصر هذا العام تأتى وفقاً لاختيارها دولة شرف للمعرض العام الماضى طبقاً لبروتوكول تعاون موقع مع منظمى المعرض، حيث تكون مصر بمقتضاه دولة شرف المعرض لعام 2019 وقد تسلمت بالفعل درع دولة الشرف من السنغال التي أُختيرت دولة الشرف للمعرض 2018

كما أكدت والي أن بنك مصر هو الراعى الرئيسي للمعرض، أيضاً بنك الإسكندرية هو شريك استراتيجي وبالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واضافت والي انه تم الاتفاق مع الشركة المنظمة (ارتيجيانو ان فيرا ) إلى وضع مصر في مكان استراتيجي يتوجه له الزوار دائما، وتوفير خطة تسويقية للداعية اللازمة لمشاركة مصر كضيف شرف في المعرض

يعد معرض أرتجيانو دي فييرا يعد أهم حدث تجارى للمستهلك في العالم يحتفي بالحرفيين والمؤسسات الصغيرة ويحضره أكثر من 1.300.000 زائر ويعتبر فرصة تسويقية لمنتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة وستتمكن مصر من عرض المزيد من المنتجات وتحصل على فرص تسويقية أكبر كما سيساهم المعرض في فتح المزيد من الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اليدوية المصرية خاصة أنها تملك مقومات المنافسة.