شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفوز بعضوية المنظمة البحرية الفئة «ب» ومصر تنتظر نتائج التصويت فئة «ج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت دولة الإمارات للمرة الثانية بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة «ب» في إنجاز عالمي بارز وبعد منافسة قوية مع 10 دول من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية البحرية وعلى رأسها ألمانيا والسويد والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

وتم الإعلان عن فوز دولة الإمارات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 31 للمنظمة الذي عقد في لندن وسط. في الوقت الذي لايزال التصويت جاريا على الفئة ج والتي تتنافس عليها مصر