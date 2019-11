شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنجح في نشر أول بحث دولي للاستفادة من جزيئات الذهب لمكافحة السرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، عن نجاح الدكتور محمد أحمد الشارونى، الباحث بمعهد بحوث أمراض النباتات، المدير الفنى لمعمل النانوتكنولوجى والمواد النانومترية المتقدمة فى نشر أول بحث دولى في العالم لٳنتاج أول جزيئات ذهب نانومترية ذكية من فطريات المياه العذبة، والتي تم نشرها بمجلة Biotechnology letters Journal- Springer nature، مشددا على أن مركز البحوث الزراعية يعمل على دعم شباب الباحثين محليا ودوليا وتهيئة المناخ المناسب لهم لدفعهم على الابتكار والمنافسة الدولية في مجال البحث العلمى وبناء تعاونات دولية علمية بين مختلف الهيئات البحثية بدول العالم لخدمة الوطن.

وأضاف «خليل»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أنه وفقا لنتائج البحث العلمي لـ«الشاروني»، فإن هذه الجزيئات لها القدرة على مقاومة الخلايا السرطانية بكفاءة عالية وكذلك كسر المقاومة المتزايدة لطيف واسع من البكتيريا الممرضة للإنسان وغير الحساسة للمضادات الحيوية.

أوضح مدير معهد أمراض النباتات أن الباحث أوضح خلال دراسته البحثية أنه قد تم ٳنتاج هذه الجزيئات النانومترية المتقدمة لأول مرة بالعالم من فطريات المياه العذبة بمعهد بحوث أمراض النباتات، وأشار «خليل» إلى أنه تم ٳجراء التجارب البحثية المعملية الطبية والميكروسكوبية على هذه الجزيئات بالتعاون مع جامعة فالنسيا للعلوم التكنولوجية المتقدمة ومركز تقنية النانو بدولة إسبانيا في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة البريطانية وكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة بمصر.

Advertisements

من جانبه قال الدكتور محمد أحمد الشارونى، الباحث بمعهد بحوث أمراض النباتات، المدير الفنى لمعمل النانوتكنولوجى والمواد النانومترية المتقدمة، إن نتائج الدراسة التي أجراها أثبتت الكفاءة العالية لهذه الجزيئات النانومترية في قتل الخلايا السرطانية المسببة لسرطان عنق الرحم دون الٳضرار بالخلايا البشرية السليمة مما يساهم في توظيفها كمضادت للأورام السرطانية التي تصيب الٳنسان.

وأضاف «الشاروني»: «أثبتت نتائج الدارسة القدرة العالية لهذه الجزيئات النانومترية على كسر المقاومة المتزايدة لبعض السلالات البكتيرية الممرضة والمسببة لمرض الالتهاب الرئوي، والبكتيريا المسببة لالتهاب المسالك البولية، والبكتيريا المسببة للتسمم الغذائى لدى الإنسان.

وأوضح الباحث أنه عند توظيف الجزيئات كنواقل نانومترية (للمضادات الحيوية التي فقدت كفاءتها ضد هذه السلالات البكتيرية)، بل زيادة فعالية هذه المضادات الحيوية إلى 3-4 أضعاف وبجرعات أقل، مما يمثل ٳعادة ٳحياء لفعالية هذه المضادات الحيوية مثل (الاموكسيسلين والامبيسيلن)، لتصبح هذه المضادات الحيوية الآن بعد تطويرها بتكنولوجيا النانو أكثر فعالية من ذى قبل مما يمثل نقلة نوعية في مجال الطب البشرى والعقاقير الدوائية.

وأشار إلى أنه تم اختيار هذا البحث حديثا من قبل المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة الأمريكية كواحد من أفضل الأبحاث العالمية التي أضافت للعلوم الطبية خاصة في مجال علاج السرطان وكذلك كسر المقاومة المتزايدة للبكتيريا الممرضة للٳنسان وقد تم الٳعلان عن البحث ونشره على الموقع الرسمى للمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة الأمريكية US National Library of Medicine- National Institutes of Health- USA.

وأضاف الباحث أنه من الممكن استخدام هذا التكنيك وتوظيف هذه الجزيئات النانومترية الذكية وأنواع أخرى بكفاءة في استهداف الممرضات النباتية الميكروبية داخل أنسجة النبات وٳبطال عملها دون الٳضرار بالخلايا النباتية السليمة مما يقلل من أي خسائر فادحة للحاصلات الزرعية المصرية.