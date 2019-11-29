شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يناقش المشروعات الجاري تنفيذها ويؤكد علي تنمية الموارد الذاتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الجمعة، اجتماعا للاطلاع على ملفات المحافظة ودراستها وأهم المشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى مناقشة المشروعات الاستثمارية للمحافظة ونسب التنفيذ في كل قطاع.

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كما ناقش الهجان في الاجتماع الذي حضره محمد فوزي مدير المكتب الفني وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات وضع استراتيجية متكاملة لنظام العمل خلال الفترة القادمة والتي تعتمد على تقديم أفضل الخدمات والعمل على راحة المواطن والنهوض بشتى قطاعات المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن من أهم الملفات التي سيتم الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، تتضمن التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة، وحسم الموقف من هذه المخالفات، وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون، فضلاً عن تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل بشكل مكثف في القطاعات الخدمية التي تمس المواطن بشكل مباشر كمشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات الصحة والتعليم وتطوير الطرق والكباري والإهتمام بالزراعة والنهوض بها.