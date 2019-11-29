شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 4 ملايين و130 ألف جنيه عائد صناديق النذور لشهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن صناديق النذور حققت أعلى عائد شهري في تاريخها في أكتوبر الماضي 2019م , حيث بلغت عائدات صناديق النذور في شهر أكتوبر أربعة ملايين ومائة وثلاثين ألف جنيه , وذلك في ضوء ضوابط الحوكمة التي اتخذتها وزارة الأوقاف في كل شئونها المالية, مما انعكس إيجابا على جميع إيرادات الوزارة وسائر مواردها الذاتية بلا استثناء . جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات النذور كان في عام 2013-2014 نحو سبعة ملايين جنيه في العام كاملا , وقد ارتفع في العام المالي 2018-2019م إلى نحو ثلاثين مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 300% عن عام 2013-2014م , وجاء شهر أكتوبر 2019م ليحقق أعلى عائد شهري في تاريخ الوزارة , كما حققت الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 12,749,426 مليون جنيه بزيادة قدرها 849,116 جنيهًا عن مثيلاتها في العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: 4 ملايين و130 ألف جنيه عائد صناديق النذور لشهر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.