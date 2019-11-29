شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجر يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية للبلاد التقى خلالها الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت ثلاثة أيام على رأس وفد رفيع المستوى، التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث القضايا المشتركة.

وعقد الرئيس السيسي، مع نظيره المجرى، جلسة مباحثات ثنائية موسعة ضمت وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن التعاون في مجال تطوير قطاع السكك الحديدية، والذي يعد من ضمن الأولويات الهامة التي تعول عليها الدولة المصرية في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية الجارية حاليا بخطوات متسارعة.

كما تباحث الرئيسان حول آفاق تعظيم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا تحلية المياه وتعظيم الاستفادة من مواردها، وكذلك التعاون في مجال الزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة.

وتم أيضا خلال المباحثات استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لمختلف الأزمات بالمنطقة بما يحفظ كيان الدولة الوطنية بالمقام الأول.