10 معلومات عن آخر التطورات فى مسابقة " المعلمين "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شوطا كبيرا فى تعاقدات المعلمين لسرعة سد العجز فى التخصصات المطلوبة فى المدارس خاصة مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسى الأول ودخول اختبارات الترم الأول، الخليج 365 يقدم فى 10 معلومات أبرز ما وصلت إليه مسابقة توظيف العقود المؤقتة للمعلمين. 1- البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة. 2- مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع 120 الف معلم وادارى وعمال خدمات. 3- عدد المتقدمين إلكترونيًا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف وصل (418471) متقدم. 4 يوجد 415581 طلب توظيف. 5- التعيين في المرحلة المقبلة سيتم وفق مهارات محددة، كما أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع (2356) متقدم. Advertisements 6- إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة. 7- التعاقد مع قرابة 29 ألف متقدم قبل نهاية الشهر الجارى. 8- التعاقد مع 54 ألف متقدم خلال ديسمبر المقبل. 9- الأولية فى التعاقدات ستكون لمعلمى رياض الأطفال ومعلم الفصل واللغة العربية والإنجليزية. 10- تعمل الوزارة على الانتهاء من التعاقدات قبل نهاية ديسمبر مع 120 ألف وذلك بعد اجتياز هذا الكشف بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

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