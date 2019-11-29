شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن الفصول الذكية لخفض الكثافات الطلابية فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير فصول ذكية مبتكرة، يتم تجميعها وتركيبها حسب الحاجة، لتقليل وخفض الكثافات الطلابية فى المدارس الأكثر ارتفاعا فى أعداد الطلبة، الخليج 365" يقدم فى 8 خطوات أبرز المعلومات عن الفصول الذكية

1- الفصول الذكية عبارة عن فصول متنقلة يتم " فكها وتركيبها" حسب الحاجة إليها، وتصنيعها يتم بخبرة مع أحد الشركات الصينية.

2 - تعتبر أحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول، وبناء مدارس جديدة.

ـ3- الفصول الذكية تدعم التعلم الإلكتروني النشط خاصة في الأماكن عالية الكثافة.

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4 - سيتم توفير وتشغيل الفصول الذكية بداية من العام الدراسى المقبل 2020،2021

5 - توفر الفصول الذكية مساحات تعليمية عالية الجودة وتحتوي على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس

6 - تعتبر تجربة الفصول الذكية أحد الحلول المبتكرة التي يمكن تنفيذها فى كل من البيئات الحضرية عالية الكثافة.

7 - يحتوي الفصل على المستلزمات التعليمية وصديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة.

ـ8 - يحتوى الفصل الذكى على شاشات تفاعلية وكذلك وهو أول تجربة يتم تطبيقها فى مصر.