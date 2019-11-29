شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الداخلية يوجه بعلاج سيدات داخل مستشفيات الشرطة بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.
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