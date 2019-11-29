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فيديو.. وزير الداخلية يوجه بعلاج سيدات داخل مستشفيات الشرطة بالمجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، قطاع الخدمات الطبية لتخصيص بتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة (بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط ) خلال 3 ايام مجاناً بالفترة المسائية (من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً) حيث تم استقبال عدد من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات وتم توقيع الكشف الطبى عليهن، فى ضوء الإحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة ، والبدء فى حملة الــ( 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة).

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

 

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