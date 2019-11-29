فيديو.. طلاب المدارس يزورون المواقع الشرطية لتعريفهم بدورها فى حماية الأرواح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الداخلية، زيارات لطلاب المدارس للمواقع الشرطية المختلفة لتعريفهم بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات. وأعرب الطلاب عن تقديرهم لوزارة الداخلية ودورها في حماية المواطنين والتصدي للجريمة بشتى صورها. Advertisements

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