شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على 14 شائعة خلال أسبوع.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة ترد على 14 شائعة خلال أسبوع.. تقرير رصد الشائعات: لا صحة لزيادة تذكرة حديقة الحيوان أو رفع أسعار السجائر.. لا صحة لانتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة فى الأسواق.. ومجلس الوزراء: لا صحة لإطلاق جهات حكومية صفحات توظيف بمواقع التواصل. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

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ـ الحكومة ترد على 14 شائعة خلال أسبوع.. تقرير رصد الشائعات: لا صحة لزيادة تذكرة حديقة الحيوان أو رفع أسعار السجائر.. لا صحة لانتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة فى الأسواق.. ومجلس الوزراء: لا صحة لإطلاق جهات حكومية صفحات توظيف بمواقع التواصل ـ الحكومة ترد على 14 شائعة خلال أسبوع.. تقرير رصد الشائعات: لا صحة لزيادة تذكرة حديقة الحيوان أو رفع أسعار السجائر.. لا صحة لانتشار لقاحات وأمصال بيطرية مغشوشة فى الأسواق.. ومجلس الوزراء: لا صحة لإطلاق جهات حكومية صفحات توظيف بمواقع التواصل ـ الأحمر يعود من تونس اليوم عقب مواجهة النجم.. 12 مليون جنيه سنويا تنقل كهربا للأهلى فى الشتاء

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