شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة حول الأخذ بالأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة القادمة، تحت عنوان: من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.