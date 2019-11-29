أخبار مصر

الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة حول الأخذ بالأسباب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة حول الأخذ بالأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة القادمة، تحت عنوان: من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة حول الأخذ بالأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا