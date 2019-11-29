شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تطلق دورة اللغة العربية الأولى للمهارات الأساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الاوقاف الدورة الأولى للراغبين من قياداتها في تنمية مهاراتهم اللغوية : (المهارات الأساسية واللغة الوظيفية)، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة ومستوى المهارات الأساسية في اللغة العربية لجميع العاملين بها.
وأكدت الأوقاف، أن الدورة لمدة خمسة أيام من الأربعاء 4 / 12 / 2019م حتى الأحد 8 / 12 / 2019م بمسجد النور بالعباسية من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً بواقع 15 ساعة تدريبية.
ونبهت الأوقاف، على الراغبين في الالتحاق بالدورة من مديري العموم ووكلاء الوزارة على مستوى الديوان والقاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) وكل من سيكون تجديد تعيينهم في المناصب القيادية قبل نهاية فبراير 2020م تسجيل أسمائهم مع الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات .
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