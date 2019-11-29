شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تؤكد توافر أدوية القلب والكبد وحقن الأنسولين بمستشفيات التأمين الصحى.





الحكومة تؤكد توافر أدوية القلب والكبد وحقن الأنسولين بمستشفيات التأمين الصحى





وزارة المالية تنفى شائعة فرض زيادات جديدة على أسعار منتجات التبغ والسجائر





ضبط عصابة تهريب مهاجرين غير الشرعيين خارج البلاد مقابل 150 ألف جنيه للشخص





أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-11-2019 فى مصر





تحذيرات برلمانية من شراء المنتجات الطبية من مواقع التواصل فى البلاك فرايداى

Advertisements





"الشرطة البريطانية" تسقط قتيلا وتخلي جسر لندن بعد حادث إطلاق نار





وزيرة الاستثمار: مصر الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا





الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدا مع احتمالية سقوط أمطار شمال البلاد





صور.. محمد فؤاد يتعرض لأزمة صحية ونقله إلى الرعاية المركزة بالمستشفى





النجم الساحلى يُخصص مدرج 11 لجماهير الأهلى فى مباراة رادس.. الليلة