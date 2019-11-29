شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ 2008 .. انطلاق معرض مجوهرات مصر بمشاركة عربية وعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة القاهرة الجديدة مساء اليوم الجمعة، إنطلاق أول معرض مجوهرات فى مصر والذى يعكس حالة الانتعاش التى يتمتع بها الاقتصاد المصري فى الآونة الأخيرة، وذلك بمشاركة مجموعة من الفنانين ومصممى الأزياء العرب والعالميين وتجار المجوهرات ومستثمرى الذهب فى مصر والوطن العربى.

وقال عبد الله عطوة منظم المهرجان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يتضمن فاعليات متنوعة، وعرض لمجموعة من المجوهرات النادرة وذات التراث المتميز والتطعيمات الخلابة، المواكبة لروح العصر إضافة لتشكيلة رائعة من المجوهرات ذات الطابع الكلاسيكى والمودرن.

وتتضمن فاعليات المعرض حفل تكريم لمجموعة من الفنانين منهم شيرين عادل ورجاء الجداوي وريم البارودي وأحمد حاتم، ومجموعة متنوعة من عروض الأزياء لعدد من المصممين على رأسهم بهيج حسين، ومن المزمع أنه ستقوم الفنانة رازان مغربى بتقديم حفل التكريم.

وكان آخر معرض للمجوهرات فى مصر تحت عنوان معرض "ملكات مصر"، وعقد في عام 2008، أى منذ أكثر من 10 سنوات ووقتها تم تسليط المعرض الضوء على فن صناعة المجوهرات لدى المصريين القدماء الذى يرجع تاريخه إلى 2500 عام، وضم المعرض مجموعة من الكنوز الضخمة مثل الجواهر والمزهريات والأساور والقلادات وكذلك الأقنعة الجنائزية من مصر الفرعونية، حيث أن الجواهر التي كان يرتديها الرجال والنساء كانت ترمز إلى قوة الدولة المصرية في ذلك الوقت، حيث تعد شاهداً على نقاء وصفاء هذه الفترة التي عاصرت قمة فن صناعة المجوهرات فى مصر القديمة.









Advertisements



































