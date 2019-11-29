شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يلتقي زملاء الدراسة فى كلية ساند هيرست: تبادلنا حديث الذكريات الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عددا من زملاء الدراسة فى كلية ساند هيرست.

ونشر حساب محمد بن زايد، "فيديو" من اللقاء، وعلق" سررت كثيرا اليوم بلقاء عدد من زملاء الدراسة في كلية ساند هيرست .. تبادلنا حديث الذكريات الجميلة والمواقف المشتركة التي جمعتنا".

وأضاف :"التواصل بين الأصدقاء من أجمل اللحظات التي نعيشها مهما طال الزمن وتباعدت المسافات".