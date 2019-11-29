شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية: المشتبه به فى حادث جسر لندن كان يحمل سترة ناسفة وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها أن الشرطة البريطانية، قالت إن المشتبه به بحادثة جسر لندن كان يحمل سترة ناسفة وهمية. وأكدت الشرطة البريطانية أن عملية الطعن على جسر لندن عمل إرهابى.

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