شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. وزيرة الاستثمار: مصر الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزيرة الاستثمار: مصر الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

جراحتان ومرض مزمن.. لغز "يد" إليسا اليمنى يثير قلق جمهورها.. صور

قبل 9 شهور، وتحديدا فى فبراير من العام الجارى، خضعت النجمة اللبنانية إليسا، إلى جراحة فى يدها، وذلك بعد أن كانت أصيبت بمرض سرطان الثدى، حيث أجرت الجراحة فى "بروكسل"، ولكن يبدو أن العملية لم تكلل بالنجاح، لتعاود إليسا الأمر مرة أخرى منذ 5 أشهر، حيث كانت فى رحلة علاجية في ألمانيا، وخضعت لجراحة فى نفس اليد بعد أن أصيبت بالتورم نتيجة العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض السرطان.

"أرتيجيانو العالمى للحرف اليدوية" 100 دولة تشارك ومصر ضيف شرف المعرض

يفتتح غدا السبت بمدينة ميلانو الإيطالية، معرض أرتجيانو دي فييرا أكبر معرض للحرف اليدوية قي العالم بمشاركة 100 دولة.

رئيس الإنجيلية: كنيستنا تسمح بالطلاق لسببين فقط "علة الزنا وتغيير الدين"

كشف القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر عن تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد قائلًا: المجلس الانجيلي العام اجتمع وأصدر مذكرة أولية وتم إرساله لكافة المجامع والتعليق عليه واتفقت المجامع الإنجيلية على عدم جواز الطلاق إلا لسببين علة الزنا وتغيير الدين واكتفى المجلس الإنجيلي العام بالمبدئين فقط .

صور.. محمد فؤاد يتعرض لأزمة صحية ونقله إلى الرعاية المركزة بالمستشفى

فى مشهد نبيل للحب والوفاء، عبر تلاميذ كفر معهد أبو علي الأزهري بكفر الشيخ، عن حبهم وتقديرهم لمعلمتهم وفاء التى رحلت اعترافاً بفضلها.

الأهلى يرتدى الزى الأسود أمام النجم الساحلى التونسى

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والنجم الساحلى الذى عقد اليوم الجمعة، بمدينة الحمامات التونسية بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارى الفريق عن ارتداء الأهلى القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود أيضا، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأخضر، فى حين يرتدى فريق النجم الساحلى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم اللبنى.

قبل حفل الختام.. مهرجان القاهرة السينمائى مبارزة فنية على أرض مصرية

يسدل الستار اليوم الجمعة على الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورة استثنائية أقيمت فى الفترة بين 20 وحتى 29 نوفمبر الجارى، وشهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تحذيرات برلمانية من شراء المنتجات الطبية من مواقع التواصل فى البلاك فرايداى

حذر الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من تداول المنتجات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال مناسبة "البلاك فرايداى"، لعرض هذه المنتجات عبر شبكات التواصل، بأسعار أقل من المتعارف عليها فى السوق، وذلك بغرض جذب أنظار المواطنين.

الزراعة: صادرات الفاكهة والخضراوات المصرية إرتفع لـ 5 مليون طن

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 مليون طن حتى الآن وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 27 نوفمبر الحالي.

رئيس المجر يزور أهرامات الجيزة وسقارة ومركب خوفو.. صور

زار بانوش أدير رئيس جمهورية المجر وزوجته وابنته والوفد المرافق له، منطقة آثار الهرم اليوم، على هامش زيارته لمصر.

النقل: إنهاء المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الطرق القومى بـ75 مليار جنيه

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالاضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 7000 كم لتصل إجمالى أطوال الشبكة الرئيسية للطرق إلى 30.5 كم.

الشيكولاتة.. العشق الأسود.. رسالة حب مفتوحة لا تحتاج يوما واحدا للاحتفال

وحدها كفيلة بأن تحيلك إلى عالم من خيال، تذوب فيك لوعة فتبادلها الغرام.. إنها ذلك العشق الأسود اللانهائي.. إنها الشيكولاتة، قطعة السكر التي تفنن صناعها على مدار التاريخ وعلى امتداد البلدان فى أن يقدموها فى ثوب مختلف ونكهة مميزة.

وزيرة الاستثمار: مصر الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، فى ندوة بالعاصمة البريطانية "لندن"، ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب، التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية وعرض النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة.

اليوم العالمى للشيكولاتة.. تناولها غامقة يحسن وظائف الأوعية الدموية

أكدت دراسة أمريكية أن تناول الشيكولاتة المرة أو الغامقة مفيد للقلب للغاية، حيث إنها تقلل من خطر التعرض لأمراض القلب، حسبما قالت صحيفة "النيوبو إسبان" الإسبانية.

منتخب الشباب يفوز على الجزائر 2 / 1 ويتصدر بطولة شمال أفريقيا الودية

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2001 الفوز على منتخب الجزائر 2 / 1 فى بطولة شمال أفريقيا الودية فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021، أحرز هدفى منتخب مصر للشباب إبراهيم عادل وأسامة فيصل.

"تسببت فى مقتل طفلة على يد والدتها الصيدلانية".. حبوب "الفيل الأزرق" تصيب المتعاطين بجنون العظمة وتشجع على الانتحار وتقود لجرائم القتل.. خبير قانونى: قادت الكثيرين لجرائم بشعة.. وعقوبة الإتجار فيها تصل للإعدام

استحوذت جريمة قتل صيدلانية لطفلتها في النزهة بالقاهرة، على اهتمام مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تعاطف رواد السوشيال ميديا مع الضحية، التي قتلت بسبب الخلافات الزوجية بين أبويها، وكانت حبوب "