"فتاة قاصر.. ورسالة تهديد على المراية".. تفاصيل اتهام فتاة بسرقة شقة والدها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف غموض سرقة 17 ألف جنيه من شقة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

تبلغ لمركز شرطة الأهرام بالجيزة من (أحد الأشخاص) بسرقة مبلغ 17 ألف جنيه من داخل شقته وعدم تواجد كريمته بالشقة، فضلاً عن وجود عبارة مدونة على مرآة غرفة نومه تتضمن التهديد بإيذاء والدته.

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بمناقشة والدة الفتاة المتغيبة، أفادت بأن كريمتها تعانى من توتر نفسى وعصبى خشية رسوبها بإمتحانات الثانوية العامة ولسابقة رفضهم خطبتها من (أحد الأشخاص) لصغر سنها، ورجحت بإفتعال كريمتها للواقعة المشار إليها، كما أكد المُبلغ على ما جاء بأقوال زوجته، وأضافت بتلقيها إتصال هاتفى من شقيقتها أبلغتها خلاله بقيام شقيق الشخص السابق تقدمه لخطبة الفتاة بالإتصال بها وإبلاغها بتواجد المتغيبة طرف عمته بمحافظة قنا.

بإستدعاء كلٍ من الشخص السابق تقدمه لخطبة الفتاة وشقيقه، أرشدا عن مكان تواجد المتغيبة طرف عمتهما (بمدينة قنا) حيث أقرت بإرتكابها الواقعة وتدوينها العبارة المشار إليها وإستيلائها على المبلغ المالى الخاص بوالدها من داخل المنزل (عثر على المبلغ بحوزتها عدا جزء قامت بإنفاقه) وذلك نكاية فى والديها لإعتيادهما التعدى عليها لضعف مستواها الدراسى ولعلمهما بعلاقتها مع المشار إليه، حيث توجهت لمحل إقامته من تلقاء نفسها بمحافظة قنا، وقيامه بإيداعها طرف عمته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية؛ حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق.