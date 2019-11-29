بمناسبة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. مستشفيات الشرطة تفتح أبوابها للسيدات مجانا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

قالت وزارة الداخلية، إنه فى ضوء الإحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة ، والبدء فى حملة الــ( 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة) فقد وجه وزير الداخلية - قطاع الخدمات الطبية لتخصيص الثلاث أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2019، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة (بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط ) مجاناً بالفترة المسائية (من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً).

وأضافت الوزارة في بيانها؛ أنه تم إستقبال عدد من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات المشار إليها وتم توقيع الكشف الطبى عليهن.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.