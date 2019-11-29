مصر | تعرف على أسماء 27 مرشحا على مقاعد المستشارين بانتخابات نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسماء 27 مرشحا على مقاعد المستشارين بانتخابات نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت بوابة الخليج 365 أسماء المرشحين على مقاعد المستشارين في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، وذلك بعد غلق باب الترشح والتنازلات وإعلان الأسماء النهائية في الانتخابات.

حيث تقدم 27 مرشح على 5مقاعد وهم، "أحمد فتح محمد رجب مستشار بمحكمة النقض، وأحمد هارون أحمد عبد الرحمن أبو عايد رئيس استئناف، وعلى محمد عزت على الصادق نائب استئناف، وياسر عكاشة محمد المتناوي رئيس استئناف، وأحمد محمد محمود سليمان نائب نقض، وأبو الحسين فتحي عبد المجيد قايد نائب نقض، ومحمد صبحي عبد الحكيم خليفة رئيس استئناف، وحازم رسمي عبد المنعم رسمي مستشار استئناف، ورضا محمود محمد السيد مستشار بمحكمة النقض، وإيهاب رفعت السعدني نائب استئناف، ومحمد عوض السعدني على رئيس استئناف، وحازم محمد كمال حسن رئيس استئناف، وأسامة محمد عبد العزيز الشاذلي، ووليد حامد عبد الوهاب أحمد عرابين رئيس استئناف".

كما تضم قائمة مقاعد المستشارين كل من: سامح عبد الوهاب السيد عوض الله رئيس استئناف، وأمجد محمد شوقي السيد الحديد رئيس استئناف، وليد سعيد السيد عبد الوهاب فارس مستشار، وناجي محمد عز الدين بدوي نائب نقض، وهشام السيد أحمد جاد الله رئيس استئناف، وعلا حسني كامل حنفي على رئيس استئناف، وصلاح محجوب عزوز رئيس استئناف، ومصطفى سامي السيد على هاشم رئيس استئناف، وحسين على حسين حسين نائب استئناف، ومحمد عبده حسن صالح نائب نقض، ومحمد عبد العزيز أبوزيد نائب نقض، وطارق محمود صالح أبو زيد رئيس استئناف، ومحمد على زين العابدين الملط مستشار.

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وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20-12-2019.

وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.