مصر | بعد غلق باب التنازلات.. أسماء 4 مرشحين على مقاعد المتقاعدين بانتخابات نادي القضاة 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غلق باب التنازلات.. أسماء 4 مرشحين على مقاعد المتقاعدين بانتخابات نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت بوابة الخليج 365 أسماء المرشحين على مقعد المتقاعدين في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، وذلك بعد غلق باب الترشح والتنازلات وإعلان الأسماء النهائية في الانتخابات.

حيث تقدم 4 رؤساء استئناف للترشح على مقعد المتقاعدين، وهم سيف النصر سليمان محمد، وعبد الستار إمام علي يوسف، وجمال الدين لبيب القيسوني، وأبوالمجد علي عيسى عطية.

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20-12-2019.

وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.