مصر | بعد غلق باب التنازلات.. تعرف على أسماء 5 مرشحين على مقعد رئيس نادي القضاة  

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غلق باب التنازلات.. تعرف على أسماء 5 مرشحين على مقعد رئيس نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت بوابة الخليج 365 أسماء المرشحين على مقعد رئيس نادي القضاة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، وذلك بعد غلق باب الترشح والتنازلات وإعلان الأسماء النهائية في الانتخابات.

حيث تقدم 5 مستشارين للترشح على مقعد الرئيس، وهم: يسري عبد اللاه محمد عبد الكريم، والدكتور عبد الفتاح محمد علي مسعود مراد، ومحمد عبد المحسن عبد الرحيم منصور (الرئيس الحالي المنتهية ولايته)، وأحمد فؤاد محمد الشافعي علي، وشادي طارق محمد يحيي شلبي.

وتجري الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20-12-2019.

وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.