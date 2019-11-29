أخبار مصر | عاجل.. أول تحرك برلمانى لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تحرك برلمانى لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أول تحرك من مجلس النواب، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجامعات، أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق القرار داخل الجامعات التى لم تلتزم به.

وأضاف النائب في تصريحات صحفية، أن الهدف من ذلك مواجهة أعباء الحياة، وأن تنفيذ القرار أمر ضروري لا يحتمل أي تأخير، موضحا أن هناك عددا من الجامعات لم تطبق الحد الأدنى للأجور، على الرغم من إعلان رئيس الجمهورية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس الماضي، وصدور قرار برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عنهم خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة المالية، أعلنت في 6 أكتوبر الماضى، عن أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ومنشور آخر في 9 أكتوبر من نفس الشهر، أكدت خلاله إلى كل الوزارات بإحالة أي جهة في الدولة لم تطبق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة والأجر المقطوع للمساءلة القانونية، مختتما أن بعض الجامعات لم تطبق القرار.