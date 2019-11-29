أخبار مصر | الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 27 نوفمبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 5 مليون و100 ألف و630 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألف و178طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

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وأضاف ابوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و764 ألف و841 طن ، بالإضافة إلي تصدير 687 ألف و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 551 ألف و158 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألف و378 طن، في حين احتلت الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 114 ألف و 167 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الف و252 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالي 33 ألف و427 طن، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 الف و 483 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 الف و29 طن.

بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 9450 طن، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 7696 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 6159 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 2608 طن.