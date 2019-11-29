أخبار مصر | التمثيل العمالي يشارك في افتتاح مطعم للمصريين بإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التمثيل العمالي يشارك في افتتاح مطعم للمصريين بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بمشاركة صاحب مطعم مصري من الدقهلية في افتتاحه، حيث يعمل لديه عددا من العمالة المصرية، وتشجيعا من المكتب للمصريين المقيمين بإيطاليا ليكونوا أصحاب أعمال، فضلا عن اعتمادهم علي تشغيل العمالة المصرية.

وقال المستشار العمالي بميلانو: إن هذه المشاركة جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل والتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وأضاف أنه التقى خلال الافتتاح بعدد من المصريين العاملين بإيطاليا وتم إرشادهم بالالتزام والتأكد من وجود عقود عمل لهم ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التى تواجههم.

كما تم التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى.