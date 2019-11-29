شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطلع على تجربة مصر في مواجهة الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة مدير مركز الحماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد عبدالله الخياط، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية للاطلاع على منظومة العمل التوعوي في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها وحماية الشباب من الوقوع ضحية لهذه الآفة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، بأن العقيد الخياط قد التقى بمساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، الذي اصطحب وفد شرطة دبي في جولته الميدانية للتعرف على مهام الصندوق وأقسامه.

وقال الخياط «إن المقارنة المرجعية بين الجهات والمؤسسات والدول أصبحت مطلبا ملحا لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على تجارب الآخرين بغية تطوير منظومة العمل واتخاذ قرارات مبنية على معلومات ومراجع واضحة وسليمة».

وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت نظرا للنتائج الإيجابية والمبادرات المجتمعية التي نفذها الصندوق في مجال التوعية من المخدرات والتي لاقت نجاحا واسعا وصدى كبيرا امتد إلى خارج مصر.

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ونوه بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمصر يعدُ مثالا حيويا ونضالا فاعلا ضد المخدرات بأنواعها، حيث يعمل القائمون على الصندوق بكل طاقة من أجل خفض عدد المتعاطين الجدد ودمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير الأرضية الخصبة للعمل والبناء والتنمية والسعي لنهضة أنفسهم وبلدهم.

من جانبه، قال عمرو عثمان إن الصندوق يقوم بجهود كبيرة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان ومعالجة الوضع الراهن للمشكلة، حيث يسعى لجعل قضية المخدرات جزءا من الخطة الدراسية للطلبة في المدارس، وذلك بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب والمعلمين بمراحل التعليم المختلفة قبل الجامعة.

ولفت إلى دور الصندوق في علاج مرضى الإدمان بالتعاون مع المستشفيات المتخصصة الشريكة معهم وفقا للمعايير الدولية، وذلك بصورة مجانية وفي سرية تامة، إضافة إلى دمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشاريع صغيرة لهم مع تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، موضحا أن تلك المحاولات والخطط أدت إلى خفض نسبة تعاطي المخدرات إلى 2% بعدما كانت 12% عام 2014، كما وضع الصندوق خط عودة للمدمن والمتعاطي حين يقدم نفسه طواعية حيث يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة«.

واطلع وفد شرطة دبي على أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وبرامج وآليات عمل الصندوق لمكافحة ظاهرة المخدرات والبرامج التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات ومد اليد لضحايا التعاطي ومساعدتهم للعودة مرة أخرى إلى جادة الصواب.

كما تعرف وفد شرطة دبي على مهام الصندوق وكيفية إدارته لحالات المدمنين وزار أحد المراكز العلاجية ومقر دراسة أول دبلوم بالشرق الأوسط لخفض الطلب على المخدرات وهو «دبلوم مهني» يدرس في جامعة القاهرة، بالإضافة لزيارة بيت التطوع وهو أول مقر دائم للصندوق داخل الجامعات المصرية وبالتحديد داخل جامعة القاهرة، وذلك لاستثمار طاقات الشباب في مجال التوعية بأضرار تعاطي المخدرات.

واطلع الوفد أيضا على الحملات الإعلامية التي ينفذها الصندوق من خلال الشخصيات المؤثرة وأبرزها حملة «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح مهاجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث استطاعت الحملة زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان بنسبة 400%، وكذلك زيارة البرامج التوعوية في مراحل التعليم المختلفة حيث سيتم تعميم فكرة المراكز العلاجية لمرضى الإدمان على كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بحلول 2022.