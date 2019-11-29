شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يصل مكتبه.. ويعقد اجتماعًا مغلقًا مع نائبه والسكرتير المساعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة، عصر اليوم، حيث كان في استقباله محمد موسى، نائب المحافظ الجديد، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، وعدد من العاملين بالمحافظة.

وقام المحافظ بعقد اجتماع مغلق مع نائبه والسكرتير العام لبحث بعض الأمور والمشكلات المتعلقة بالمحافظة.