شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية: نتعامل مع عملية طعن جسر لندن باعتباره عملا إرهابيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن الشرطة البريطانية قالت: نتعامل مع عملية الطعن عند جسر لندن باعتبارها عملا إرهابيا.

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الشرطة البريطانية أطلقت النار على شخص وأردته قتيلا بالقرب من جسر لندن ، وقامت بإخلاء المنطقة، وسط عملية أمنية كبيرة فى العاصمة لندن.

وقالت الشرطة على حسابها على تويتر "تم استدعاء الشرطة في الساعة 1:58 مساءً بعد حادث طعن في أماكن قريبة من جسر لندن. حضرت خدمات الطوارئ ، بمن فيهم ضباط من شرطة العاصمة."

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وأضاف "تم احتجاز رجل من قبل الشرطة. نعتقد أن عددًا من الأشخاص قد أصيبوا.".. وتقول الشرطة إنها "على دراية بالتقارير التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي" وأنه سيتم نشر المزيد من المعلومات قريبًا.

وسمع صوت إطلاق نار أثناء الحادث ، وفقًا لصحفي بي بي سي الذي كان حاضراً.