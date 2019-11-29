شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتحدث العربية وأدانت عمها.. تعرف على إبنة شقيق بن لادن المطربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير إخبارية عن صور وفيديوهات ابنه شقيق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لندن، وفاء دوفور، حيث تغنى ضمن فريق ثلاثى بإحدى النوادى الموسيقية فى العاصمة البريطانية لندن.





وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن وفاء دوفور، تبلغ من العمر 44 عاما، وهى الأبنة الكبيرة للأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والذى يدعى يسلم بن لادن حيث تزوج من كارمن بن لادن دافور والتى طلقت منه بعد ذلك، وحملت وفاء أسم عائلة والدتها، كما تحمل الجنسية الامريكية والسويسرية.

Advertisements

أضاف التقرير، أن وفاء أدانت عمها أسامة بن لادن بأقوى العبارات، والتى لم تقابله مرة واحدة طوال حياتها، وأنها اختارت القيم الأمريكية، كما أنها لم تستطع التحدث باللغة العربية.