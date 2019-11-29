فيديو.. طلاب الثانوية المعدنية بالسلام: التأسيس العسكرى حببنا فى جيش بلدنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب مدرسة أحمد أبو بكر الثانوية العسكرية الفنية المعدنية بالسلام عروض عسكرية ورياضية، ضمن برنامج التأسيس العسكرى الذى تم تطبيقه على الطلاب خلال العام الدراسى الجديد.

الطالب يوسف حسين محمد، بالصف الأول الثانوى الفنى بالمدرسة، قال إن ممارسة التربية والتأسيس العسكرى أدى إلى تغيير فى سلوكه، وتعامله مع زملائه وأصدقائه فى المجتمع، قائلا: خلتنى أحب جيش بلدى وأشعر بالانتماء والولاء للوطن"، موضحا أنه يتلقى تدريبات عسكرية ورياضية وتنمية للقدرات الصحية والنفسية له، إَضافة إلى تلقى التوعية عن خطورة التطرف والإرهاب، مشدد على أن التأسيس العسكرى غير فى شخصيته بالانضباط الحقيقى فى يومه الدراسى وعدم التأخر عن الحصص، كما أن لديه شعور داخلى بالدفاع عن الوطن وفدائه بروحه ونفسه.

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وطالب يوسف حسين، بتطبيق التأسيس العسكرى على طلاب المدارس الفنية بمختلف المحافظات، مضيفا أنه أصبح تعامله مع البيئة المدرسية والأسرة فى المنزل وجيرانه بعد التدريب على برنامج التأسيس العسكرى، برجولة وثقة واحترام كبير.

الطالب سيد رفعت، أكد أن التأسيس العسكرى عبارة عن حصص معينة خلال الأسبوع الدراسى يتم توعيتهم فيها عن الحرائق والكوارث والإرهاب، موضحا أنه استفاد من البرنامج فى تغيير سلوكه ومظهره، قائلا: اتعلمت الانضباط فى الحضور والانصراف من المدرسة"، ومواعيد الحضور أصبحت دقيقة جدا كما أن التأسيس العسكرى ساهم فى الحفاظ على النظافة الشخصية والظاهرية للطلاب، متابعا: نفسى التحق بكلية عسكرية بعد تخرجى من الثانوية الفنية.

جمال عبد الفتاح، مدير إدارة مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر الفنية المعدنية العسكرية، أوضح أن المدرسة أصبحت منضبطة بشكل عسكرى، والتأسيس العسكرى وثق ما كانت تقوم به المدرسة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك طفرة حقيقة ورؤية المدرسة تغيرت والانضباط والالتزام زاد، وأثر التأسيس العسكرى فى خلق نوع من الانضباط للطلاب من حيث التمسك بالمدرسة حيث بات لديهم حافز معنوى والجميع يرغب فى المشاركة فى التدريبات العسكرية والرياضية فهناك حالة حماس بين الطلاب خلال اليوم الدراسى.

وأوضح مدير المدرسة، أن المدرسة بطلابها أحبوا تجربة التأسيس العسكرى، متابعا: الموضوع بمثابة تاريخ جديد للمدرسة، فالمدرسة لبثت ثوب جديد بشكل أفضل، موضحا أن هناك تهافت من الطلاب على المدرسة وارتفع مجموع الالتحاق بها وأولياء الأمور أنفسهم شعروا بحب وانتماء للمدرسة، مضيفا أن ولى الأمر يشعر بفخر وسعادة والطمأنية لأن أبنه أصبح أكثر انطباطا، والهدف الأكبر من التأسيس العسكرى، هو شعور الطلاب بالانتماء والولاء خصوصا هذا الجيل من الشباب الذى نسعى إلى رفع وزرع الانتماء لديهم لبناء مواطن صالح ينفع بلده ويتحمل مسئولية نفسه وذاته.