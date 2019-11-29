المنتدى القارى السادس لهيئات الإدارات الانتخابية يواصل فاعلياته بكينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال المستشار محمود حلمى الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، إن دارت الجلسة الاولى لفاعليات اليوم الثانى للمؤتمر حول إستراتيجيات تعزيز مشاركة النازحين واللاجئين في الانتخابات وذلك بهدف الدفع نحو مزيد من العمليات الانتخابية الأكثر شمولا في إفريقيا ، مضيفا

أن الجلسة الثانية عقدت عن التحديات التي تواجه النازحين واللاجئين في افريقيا وتهميشهم في الانتخابات.

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يذكر أن الوفد المصرى رفيع المستوي من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم والمستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي.

وتأتي أهمية المشاركة في ظل حرص الهيئة الوطنية علي التعاون والتقارب وتوطيد أواصر العلاقات وتبادل الخبرات بين الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وجميع هيئات الإدارات الانتخابية في افريقيا.