شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية الجديد يصلي الجمعة بـ«النصر».. والمواطنون يشتكون من المرور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، مع المواطنين بمسجد النصر واستمع لشكاوى المصلين من النظافة والمرور.
وعقب الصلاة شارك المحافظ في صلاة الجنازة على أحد المواطنين، وعند خروجه من المسجد استمع لشكاوى المواطنين.
وطالب المصلون بنظافة الشوارع والقضاء على أكوام القمامة على الأرصفة، وفي المناطق الشعبية مثل الدراسات والمجزر، التي لا يتم نقلها إلا بعد عدة أيام، مما تسبب في انتشار الناموس.
كما اشتكوا من أزمة المرور بالشوارع والزحام وعدم التزام السائقين بالتعريفة وكذلك بلطجة سائقي التاكسي، الذين يبالغون في التسعيرة بسبب عدم تشغيل العدادات.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدقهلية الجديد يصلي الجمعة بـ«النصر».. والمواطنون يشتكون من المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.