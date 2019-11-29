شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية الجديد يصلي الجمعة بـ«النصر».. والمواطنون يشتكون من المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، صلاة الجمعة، اليوم، مع المواطنين بمسجد النصر واستمع لشكاوى المصلين من النظافة والمرور.

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وعقب الصلاة شارك المحافظ في صلاة الجنازة على أحد المواطنين، وعند خروجه من المسجد استمع لشكاوى المواطنين.

وطالب المصلون بنظافة الشوارع والقضاء على أكوام القمامة على الأرصفة، وفي المناطق الشعبية مثل الدراسات والمجزر، التي لا يتم نقلها إلا بعد عدة أيام، مما تسبب في انتشار الناموس.

كما اشتكوا من أزمة المرور بالشوارع والزحام وعدم التزام السائقين بالتعريفة وكذلك بلطجة سائقي التاكسي، الذين يبالغون في التسعيرة بسبب عدم تشغيل العدادات.