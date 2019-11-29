شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ترفيهية للكوادر الأفريقية المشاركة بندوة «التنمية المحلية واللامركزية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التنمية المحلية على مدار يومين زيارات سياحية وترفيهية للكوادر الأفريقية المشاركين في ندوة (التنمية المحلية واللامركزية). تضمنت الزيارات المتحف المصري والعديد من المعالم الأثرية والحضارية منها شارع المعز وأهرامات الجيزة مع حضور عرض الصوت والضوء.

تأتى تنظيم هذه الزيارات في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة أن تتضمن الدورة التدريبية التي أعدتها الوزارة لعدد 30 من 19 دولة أفريقية الجانب الترفيهي والثقافي الذي يعكس حضارة مصر ودورها التاريخي على مدار العصور.

أبدى المشاركون في الدورة التدريبية انبهارهم من عظمة الحضارة المصرية، مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لمصر في دولهم لنقل الصورة الحضارية لمصر قديما وحديثا والدعوة إلى زيارة مصر وتفقد معالمها المميزة في جميع المحافظات.

جولات ترفيهية للكوادر الإفريقية في المتحف والأهرامات

جولات ترفيهية للكوادر الإفريقية في المتحف والأهرامات

جولات ترفيهية للكوادر الإفريقية في المتحف والأهرامات

جولات ترفيهية للكوادر الإفريقية في المتحف والأهرامات