شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص تقاضي «البيئة» بعد فرض رسوم للأنشطة في المحميات الطبيعية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت غرفة الغوص عن التأثير السلبي الناتج من تطبيق قرار وزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، رقم لسنة 2019، والذي يقضي برفع قيمة رسوم الزيارة للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء (رأس محمد، نبق، أبوجالوم، طابا، سانت كاترين)، وفي البحر الأحمر بمنطقة (الجزر الشمالية، ووادي الجمال، وعلبه، والجزر البعيدة)، وهو القرار الذي آثار غضب أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية، والشركات المالكة للمنتجعات، وعلى آثر ذلك تم رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة.

وذكرت الغرفة، في عريضة الدعوى، إن «المدعون لا ينكرون حق الدولة في الرسوم، مقابل الحفاظ على المحميات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ولكن بقيمة معقولة بما لا يؤثر على القطاع السياحي وتنافسيته».

وقال هشام جبر، رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص، لـ«المصري اليوم»، إن «حجم رحلات الغوص والأنشطة البحرية لم يعود بعد لمعدلاته الطبيعة، وإن عودة السائح الإنجليزي إلى شرم الشيخ لن نشعر بتأثيرها ونتاجها إلا في إبريل 2020»، موضحا أن «حجم التأثير المادي يصعب تقديره في المرحلة الراهنة كرقم واضح، لكن سيكون هناك تأثير واضح على قدرة القطاع السياحي التنافسية مع الأسواق العالمية والإقليمية، كونه يفرض رسوما على أي سائح يرتاد شواطئ شرم الشيخ، وهو مقصد هام وحيوي، ويسعي القطاع إلى عودة الحركة لها من مختلف الأسواق المصدرة لحركة السياحة».

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وأضاف «جبر» أن «القرار بنصه الحالي، يعني فرض رسوم على ساحل مدينة شرم الشيخ، ما يعني إجبار أي سائح يرتاد هذه المدينة ويقطن بأحد فنادقها أراد الاستحمام أو السباحة في الشواطئ أن يدفع كل يوم الرسوم وهذا يجعل مصر أول دولة في العالم تفرض رسوم على السائحين الوافدين إليها الراغبين في السباحة».

كما انتقد رئيس غرفة الغوص، عدم التشاور مع ممثلين عن القطاع السياحي قبل اتخاذ القرار. ولفتت عريضة الدعوى إلى أن «القرار السالف لم يلتزم بالقرار 1330 الصادر عام 2012 والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير السياحة، ومن بين اختصاصاتها التنسيق بشأن الرسوم المفروضة على زيارة المحميات الطبيعية، والمناطق السياحية على نحو يكفل حقوق كل الأطراف المعنية والمصالح العليا للبلاد».

وعلى صعيد متصل، قالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية، إن «صون الموارد الطبيعية أولوية لحماية رأس المال الطبيعي لمصر ومنها المحميات الطبيعية التي تم استهلاك مواردها خلال الفترة الماضية، مما تطلب السعي لتحقيق استدامتها من خلال كفاءة الاستخدام التي تحافظ عليها من التدهور، حيث تم إصدار قرار بدعم رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة، ويأتي هذا القرار أسوة لما يتم بالمحميات الطبيعية في دول العالم».

وأضافت أن قرار تحصيل الرسوم يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة كما يتم تطبيقه في مختلف دول العالم التي تمتلك ثروات طبيعية مثل مصر.