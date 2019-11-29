شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرطة البريطانية" تسقط قتيلا وتخلي جسر لندن بعد حادث إطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الشرطة البريطانية أطلقت النار على شخص وأردته قتيلا بالقرب من جسر لندن ، وقامت بإخلاء المنطقة، وسط عملية أمنية كبيرة فى العاصمة لندن.

وقالت الشرطة على حسابها على تويتر "تم استدعاء الشرطة في الساعة 1:58 مساءً بعد حادث طعن في أماكن قريبة من جسر لندن. حضرت خدمات الطوارئ ، بمن فيهم ضباط من شرطة العاصمة."

وأضاف "تم احتجاز رجل من قبل الشرطة. نعتقد أن عددًا من الأشخاص قد أصيبوا.".. وتقول الشرطة إنها "على دراية بالتقارير التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي" وأنه سيتم نشر المزيد من المعلومات قريبًا.

وسمع صوت إطلاق نار أثناء الحادث ، وفقًا لصحفي بي بي سي الذي كان حاضراً.

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وأغلقت الشرطة المسلحة الجسر ، وفقًا لتقارير الشهود ، ويمكن رؤية العديد من المركبات في المنطقة.

كان جسر لندن مسرحًا لهجوم في يونيو 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة بين المارة ثم هاجموا أشخاصًا في المنطقة المحيطة ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بحسب "الإندبندنت".