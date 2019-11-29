شكرا لقرائتكم خبر عن الإندبندنت: الشرطة البريطانية تغلق جسر لندن بعد حادث إطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الشرطة استجابت لحادث مستمر بالقرب من جسر لندن .

وسمع صوت إطلاق نار أثناء الحادث، وفقًا لصحفي بي بي سي الذي كان حاضراً.

أغلقت الشرطة المسلحة الجسر ، وفقًا لتقارير الشهود ، ويمكن رؤية العديد من المركبات في المنطقة.

كان جسر لندن مسرحًا لهجوم في يونيو 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة بين المارة ثم هاجموا أشخاصًا في المنطقة المحيطة ، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بحسب "الإندبندنت".

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فى وقت سابق من هذا الشهر ، خفضت بريطانيا مستوى تهديد الإرهاب الوطني إلى "كبير" من "شديد" ، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2014.