شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رجلا أصيب بـ"الرصاص" على ما يبدو فى حادث على جسر لندن فى قلب العاصمة البريطانية.
وذكرت الشرطة فى بيان "نحن فى المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن". وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.