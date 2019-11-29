الارشيف / أخبار مصر

إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رجلا أصيب بـ"الرصاص" على ما يبدو فى حادث على جسر لندن فى قلب العاصمة البريطانية.

وذكرت الشرطة فى بيان "نحن فى المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن". وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا