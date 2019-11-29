شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بالقرب من جسر لندن فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رجلا أصيب بـ"الرصاص" على ما يبدو فى حادث على جسر لندن فى قلب العاصمة البريطانية.

وذكرت الشرطة فى بيان "نحن فى المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن". وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".