صور.. عروض موسيقى الشرطة بأداء راقى ومتميز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات المهرجان السنوى الثانى والأربعون لفرق موسيقات الشرطة بمعهد التدريب الراقى للعام التدريبى 2019/2020 ، والذى تتبارى خلاله الفرق الموسيقية من مختلف جهات الوزارة ، للوقوف على مستوى تدريبها والإرتقاء بالأداء الجماعي، بحضور عدد من طلاب وطالبات الجامعات وكلية الشرطة.
وخلال فعاليات اليوم الختامى للمهرجان تم تقديم تشكيلات موسيقية ظهر فيها الأداء التدريبي الراقي والمتميز، وشارك فيها عدداً من الفرق، وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى لما قدموه من مستوى فنى متميز.
الحضور
تكريم أحد رجال الشرطة
تكريم رجال الشرطة
تكريم موسيقى الشرطة
عروض موسيقى الشرطة
موسيقى الشرطة
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