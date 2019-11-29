شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب "شيش إلكترونية" مع راكبة خليجية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، مع راكبة قادمة من الخليج وذلك بالمخالفه لأحكام القانون ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رحلة طائرة خطوط طيران شركة الخليج القادمة من البحرين، اشتبه محمود سعيد رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكبة خليجية لكثرة سفرها وترددها، وبسؤالها عما اذا كان معها بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفي .

بالعرض على أحمد سعد مدير الإدارة بالإنابة قرر تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد الشريف المأمور المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبتفتيش حقائبها بواسطة هبه مصطفي مأمور الجمرك ، تبين وجود 170 شيشة إلكترونية و 109عبوة لمستلزمات الشيش الإلكترونية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

Advertisements

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 72 لسنة 2019 .