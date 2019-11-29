شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "وفاءً لوفاء" المعلمة ماتت فودعها تلاميذ كفر الشيخ بالشنطة والمريلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد نبيل للحب والوفاء، عبر تلاميذ كفر معهد أبو علي الأزهري بكفر الشيخ، عن حبهم وتقديرهم لمعلمتهم وفاء التى رحلت اعترافاً بفضلها.

وتداول الأهالي على صفحاتهم الشخصية صور الأطفال الذين حرصوا على الخروج لتوديع معلمتهم وهم يرتدون زي المدرسة، ويحملون حقائبهم، لتكون النظرة الأخيرة منهم لمعلمتهم وفاء السيد عطية، المُعلمة بمعهد أبو علي الأزهري بدسوق.

قال أهالي دسوق، الأطفال ضربوا المثل الأعلى في الوفاء والحب ،لمعلمتهم والتى بادلتهم هى الأخرى الحب طوال مسيرتها التعليمية ،فكانت أماً وصديقة قبل أن تكون معلمة.

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تلاميذ يرتدون الزي المدرسي ويصطفون لتوديع معلمتهم



تلاميذ يرتدون الزي المدرسي ويصطفون لتوديع معلمتهم