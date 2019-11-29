شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو فى إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه جاري تطوير الخطين الاول والثاني للمترو، بحانب استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، مشيرا الى انه في ابريل 2020 سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو حتى محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان .

وأضاف وزير النقل أنه تم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 72 كم، وكذلك بدء تنفيذ ولاول مــرة في مصر مشــروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم لافتا الى ان مشروعات الجر الكهربائي صديقة للبيئة.