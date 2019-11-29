شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو فى إبريل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير النقل أنه تم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 72 كم، وكذلك بدء تنفيذ ولاول مــرة في مصر مشــروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم لافتا الى ان مشروعات الجر الكهربائي صديقة للبيئة.
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