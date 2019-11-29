شكرا لقرائتكم خبر عن "أرتيجيانو العالمى للحرف اليدوية" 100 دولة تشارك ومصر ضيف شرف المعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح غدا السبت بمدينة ميلانو الإيطالية، معرض أرتجيانو دي فييرا أكبر معرض للحرف اليدوية قي العالم بمشاركة 100 دولة.

وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر تشارك غداً في معرض أرتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا باعتبارها الدولة ضيف الشرف لعام 2019، لافتة إلى أن الجناح المصرى بالمعرض يشارك فيه أكثر من 50 عارضا بمنتجات مختلفة على مساحة 500 متر مربع.

وأكدت غادة والي، أن مشاركة مصر هذا العام تأتى وفقاً لاختيارها دولة شرف للمعرض العام الماضى طبقاً لبروتوكول تعاون موقع مع منظمى المعرض، حيث تكون مصر بمقتضاه دولة شرف المعرض لعام 2019 وقد تسلمت بالفعل درع دولة الشرف من السنغال التى أُختيرت دولة الشرف للمعرض 2018، مضيفة: أنه تم الاتفاق مع الشركة المنظمة" لتوفير خطة تسويقية للداعية اللازمة لمشاركة مصر كضيف شرف في المعرض.

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يعد معرض لارتيجيانو ان فيرا يعد أهم حدث تجارى للمستهلك في العالم يحتفي بالحرفيين والمؤسسات الصغيرة ويحضره أكثر من 1.300.000 زائر ويعتبر فرصة تسويقية لمنتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة وستتمكن مصر من عرض المزيد من المنتجات وتحصل على فرص تسويقية أكبر كما سيساهم المعرض في فتح المزيد من الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اليدوية المصرية خاصة أنها تملك مقومات المنافسة.